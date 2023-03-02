موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن

تُستكمل مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات ضمن منافسات موسم 2022/ 2023.

مباريات الغد في دوري روشن

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والاتفاق، وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الخليج والاتحاد وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

بينما المباراة الثالثة فستكون بين فريقي النصر والباطن في ملعب مرسول بارك في الرياض، وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن افتتاحية مباريات الجولة الـ19 ستكون يوم الخميس بـ3 مباريات قوية، في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

مباريات اليوم

وتُقام مباراتان عند الساعة الرابعة مساء اليوم، حيث يلعب الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويواجه الفيحاء فريق أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.