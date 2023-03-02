موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن

فوز ثمين لـ ليفربول ضد وولفرهامبتون بثنائية ابنة تتحدى والدها وتمنحه سرًّا هدية ثمينة أرامكو تستحوذ على شركة فالفولين بقيمة 2.65 مليار دولار مانشستر يونايتد يصعد لربع نهائي كأس إنجلترا القبض على مغربي متهم بتهريب الكوكايين داخل أحشائه السديس: يوم العلم نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد فتح باب الترشح لـ رئاسة اتحاد القدم السعودي الأحد المقبل إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي
تُستكمل مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات ضمن منافسات موسم 2022/ 2023.
وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والاتفاق، وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الخليج والاتحاد وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.
بينما المباراة الثالثة فستكون بين فريقي النصر والباطن في ملعب مرسول بارك في الرياض، وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
يذكر أن افتتاحية مباريات الجولة الـ19 ستكون يوم الخميس بـ3 مباريات قوية، في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.
وتُقام مباراتان عند الساعة الرابعة مساء اليوم، حيث يلعب الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويواجه الفيحاء فريق أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتُختتم مباريات اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.