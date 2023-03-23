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المقرر إقامته في جدة

موعد مواجهة السعودية وفنزويلا والقنوات الناقلة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
موعد مواجهة السعودية وفنزويلا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة السعودية وفنزويلا الودية، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، واستعدادًا لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023.

مباراة السعودية وفنزويلا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وفنزويلا، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المواجهة الودية عبر قنوات SSC.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

وتُعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ويأمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وتأتي مواجهة اليوم ضمن معسكر منتخب السعودية الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

قائمة الأخضر

وجاءت قائمة المنتخب السعودي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي ورياض شراحيلي.

كما ضمت قائمة الأخضر، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

 

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar
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