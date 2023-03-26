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ينتهي عقده هذا الموسم

موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي برشلونة، محاولاتها لتجديد عقد النجم سيرجيو بوسكيتس، والاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

برشلونة ينتظر رد بوسكيتس

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ًقدم نادي برشلونة عرضًا لبوسكيتس من أجل التجديد يوم 15 مارس الجاري، وينتظرون إجابة من اللاعب المخضرم بدون تاريخ محدد”.

وأضافت: “اللاعب أمضى أكثر من 10 أيام في تقييم العرض، وتحديد الإيجابيات والسلبيات الخاصة به، ومصادر قريبة منه، تؤكد أن موقفه النهائي من عرض التجديد لا يزال غير واضح”.

بوسكيتس
سيرجيو – المصدر @SofaScoreARB

وتابعت: “العرض الذي حصل عليه بوسكيتس يشبه العرض الخاص بسيرجي روبرتو، حيث التجديد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن ذلك يعتمد على عدد المباريات التي سيخوضها في الموسم الأول”.

وأردفت الصحيفة الإسبانية: “يشعر بوسكيتس أن العرض المقدم له غير مقنع، ويحتاج إلى التحسين، لذا يفضل عليه اللعب في الدوري الأمريكي”.

وجاء في ختام تقرير “موندو ديبورتيفو”: “مصادر من برشلونة، ذكرت أن النادي الكتالوني أيضًا يرى أن العرض المقدم للاعب أقل مما يستحقه اللاعب المخضرم، لكن البارشا مقيد بقانون اللعب المالي النظيف”.

سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة
سيرجيو

3 عروض سعودية أمام اللاعب

وينتهي عقد سيرجيو صاحب الـ34 عامًا، مع نادي برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أنه يمتلك 3 عروض من أندية سعودية، بجانب العرض الأمريكي.

بوسكيتس
سيرجيو – المصدر @SEFutbol
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