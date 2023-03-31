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بعد نهاية عقده مع باريس

موقف سيرجيو راموس من عرض الهلال

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
موقف سيرجيو راموس من عرض الهلال
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر المدافع الإسباني سيرجيو راموس، حسم مصيره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، لاتخاذ القرار المناسب بشأن وجهته المقبلة.

سيرجيو راموس يجتمع مع وكيله

وينتهي عقد سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم يحسم مستقبله في الموسم الجديد حتى الآن.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “سيرجيو يريد الاستماع أولًا رفقة وكيله رينه راموس، لمسؤولي باريس سان جيرمان، حيث ينوي الجلوس مع شقيقه ووكيل أعماله، لبحث كافة الخيارات المتاحة أمامه بشأن مستقبله”.

راموس
راموس – المصدر larazon

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى عدم رغبة سيرجيو راموس في حسم موقفه من عرض الهلال لضمه، علمًا بأنه سيمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 30 مليون يورو.

وتابعت “ماركا”: “سيرجيو راموس لديه أولوية الاستمرار بأعلى مستوى في أوروبا، ما يدفعه للانتظار حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة موقف إدارة باريس منه، قبل حسم موقفه من عرض الهلال”.

راموس
راموس – المصدر @ChampionsLeague

التفاوض مع النصر

وارتبط اسم راموس بأكثر من ناد خلال الفترة الماضية، نظرًا لأن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، وأكدت تقارير مؤخرًا أن النصر يسعى لضمه، خاصة بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

راموس ورونالدو مع ريال مدريد
راموس ورونالدو
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