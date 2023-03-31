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المملكة تشعره بـ حضن الأم لطفلها

موقف مؤثر في حياة الفنان الكويتي سعد الفرج

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ صباحاً
موقف مؤثر في حياة الفنان الكويتي سعد الفرج
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الممثل الكويتي سعد الفرج، عن حبه للمملكة وعشقه لها، حيث قال: إن المملكة تشعره بـ حضن الأم.

وقال الفرج خلال لقائه مع برنامج ذات على قناة السعودية: أنا شاكر لكم لشيئين أولها التشرف باللقاء والثاني قدومي للمملكة لأن جيتي للمملكة مثل الطفل اللي يرتمي بحضن أمه، أحس وأنا في المملكة إني بحضن أمي.

تفاصيل اعتقال ابنيه

من جانب آخر، روى الفرج، تفاصيل اعتقال وأسر ابنيه فرج وبدر، أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث قال: إن قوات الاحتلال ألقت القبض على فرج وابن خاله أثناء سيرهما في الشارع، وتم نقلهما إلى مكان لاحتجازهما، وتم إطلاق النار على اثنين أمامهما.

وأشار الفرج إلى أن ابنه تعرض للتعذيب وشاهد عمليات الإعدام وعندما عاد إلى المنزل كان قد فقد عقله، وما زال يعاني من الآثار النفسية حتى الآن.

وأوضح أن بدر اختفى 52 يومًا، وكانت حالته لا يرثى لها، ووالدته وأشقائه كانوا يحرصون على قراءة القرآن والدعاء له حتى عاد.

من جانب آخر، روى الفنان سعد الفرج تجربته الأولى في مسرحية صقر قريش بعد أن اختاره المخرج المسرحي زكي طليمات، موضحًا أنه في عام 1961، تقدم للاختبارات وتم اختياره بالفعل وأول دور لعبه في صقر قريش، كان قائد الجيش.

 

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