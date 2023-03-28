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مركز الملك سلمان مظلة تطوعية احترافية

موقف مؤثر في حياة عبدالرحمن المسند: تركت جنازة والدتي لإنقاذ 40 مريضًا

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ صباحاً
موقف مؤثر في حياة عبدالرحمن المسند: تركت جنازة والدتي لإنقاذ 40 مريضًا
المواطن - فريق التحرير

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روى الدكتور عبدالرحمن المسند، استشاري أمراض القلب للأطفال، مواقف مؤثرة في حياته خلال مشاركته في العمل التطوعي ضمن مبادرات مركز الملك سلمان، مؤكدًا أنه مظلة تطوعية احترافية.

موقف مؤثر

وقال المسند متأثرًا خلال لقائه مع برنامج اللقاء من الصفر: إن خلال مشاركته في رحلة عمل تطوعية إلى تنزانيا، أبلغوه بوفاة والدته أثناء عمله، وكان يريد أن يعود إلى المملكة ليرى والدته للمرة الأخيرة ويكرم مثواها، إلا أنه في حال العودة كان سيترك 40 مريضًا هناك، وبعد لحظات من التفكير، قرر الاستمرار في العمل لإنقاذ المرضى واحتساب عمله لوالدته المتوفاة.

أصعب اللحظات

من جانب آخر، كشف المسند عن أصعب اللحظات التي واججها خلال عمله بشكل عام، ومن أبرزها طفلة من المغرب توقفت عن الدراسة بسبب مشكلة بالقلب أفقدتها الحركة، إلا أنه بفضل الله نجح في إجراء جراحة لها وتعافت وعادت إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى، وكذلك طفل قد يستغرق علاجه أشهر ولا يتكلف سوى 1000 ريال، إلا أن والده أخبره أنه ليس لديه القدرة على علاجه، موضحًا أنه تم تعافيه أيضًا ولله الحمد.

وأكد المسند أن فكرة عودة الحياة الطبيعية للشخص أو الطفل الصغير هي شغفه في الحياة فكرة أن يعيد الحياة الطبيعية لشخص آخر من جديد.

ولفت المسند إلى أنه خلال فترة 14 عامًا كان يزور دول كثيرة وعمل في حوالي 20 مركزًا علاجيًّا، وأجرى الكثير من جراحات القسطرة القلبية.

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  • عبدالرحمن

    ان شاء الله بانك تؤجر على هذا العمل الانساني غفر الله لوالدتك و والدي و والداني وجميع موتى المسلمين

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