موقف مؤثر في حياة عبدالرحمن المسند: تركت جنازة والدتي لإنقاذ 40 مريضًا

روى الدكتور عبدالرحمن المسند، استشاري أمراض القلب للأطفال، مواقف مؤثرة في حياته خلال مشاركته في العمل التطوعي ضمن مبادرات مركز الملك سلمان، مؤكدًا أنه مظلة تطوعية احترافية.

أبلغوه بوفاة والدته أثناء عمله التطوعي.. وفي حال عودته سيترك 40 مريضا كيف تصرف الدكتور #عبدالرحمن_المسند في هذا الموقف الصعب؟ @Mofeed_n يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/OUFT3lZVlL #اللقاء_مع_عبدالرحمن_المسند#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/4Lvf2M6Fxq — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) March 27, 2023

موقف مؤثر

وقال المسند متأثرًا خلال لقائه مع برنامج اللقاء من الصفر: إن خلال مشاركته في رحلة عمل تطوعية إلى تنزانيا، أبلغوه بوفاة والدته أثناء عمله، وكان يريد أن يعود إلى المملكة ليرى والدته للمرة الأخيرة ويكرم مثواها، إلا أنه في حال العودة كان سيترك 40 مريضًا هناك، وبعد لحظات من التفكير، قرر الاستمرار في العمل لإنقاذ المرضى واحتساب عمله لوالدته المتوفاة.

أصعب اللحظات

من جانب آخر، كشف المسند عن أصعب اللحظات التي واججها خلال عمله بشكل عام، ومن أبرزها طفلة من المغرب توقفت عن الدراسة بسبب مشكلة بالقلب أفقدتها الحركة، إلا أنه بفضل الله نجح في إجراء جراحة لها وتعافت وعادت إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى، وكذلك طفل قد يستغرق علاجه أشهر ولا يتكلف سوى 1000 ريال، إلا أن والده أخبره أنه ليس لديه القدرة على علاجه، موضحًا أنه تم تعافيه أيضًا ولله الحمد.

وأكد المسند أن فكرة عودة الحياة الطبيعية للشخص أو الطفل الصغير هي شغفه في الحياة فكرة أن يعيد الحياة الطبيعية لشخص آخر من جديد.

ولفت المسند إلى أنه خلال فترة 14 عامًا كان يزور دول كثيرة وعمل في حوالي 20 مركزًا علاجيًّا، وأجرى الكثير من جراحات القسطرة القلبية.