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موقف مبابي من المشاركة في أولمبياد 2024

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
موقف مبابي من المشاركة في أولمبياد 2024
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديدييه ديشامب عن موقفه بشأن مشاركة النجم كيليان مبابي في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

تعليق ديشامب على مشاركة مبابي

وعلق ديشامب خلال مقابلة عبر قناة “فرانس 3”: “رغبة مبابي في المشاركة بهذا الحدث وأن يكون ضمن المغامرة، أراه مؤشرًا جيدًا وإيجابيًا”.

وتستضيف باريس، منافسات الأولمبياد في صيف العام المقبل، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، المقرر إقامتها في ألمانيا.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @fifaworldcup_ar

القائد الجديد لمنتخب فرنسا

وشدد ديشامب على أن اختيار مبابي قائدًا جديدًا لمنتخب فرنسا قرار طبيعي ومنطقي، وتابع: “كيليان يملك كل المقومات ليكون قائدًا للمنتخب، فهو جاهز لتحمل المسؤولية كاملة، ولا يبدو الأمر كأنه بدلة واسعة عليه”.

وأشار إلى أنه حسم القرار بعد مشاورات وتنسيق بين كيليان مبابي وأنطوان جريزمان، الذي سيكون القائد الثاني، وله أدوار قيادية مهمة داخل الفريق.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل مدرب منتخب فرنسا: “القرار لا يعني انتزاع شارة القيادة من جريزمان ومنحها إلى كيليان، ولم يكن الأمر صداعًا بالنسبة لي، بل قرار اتخذته بناء على عدة معايير”.

ويستعد كيليان صاحب الـ24 عامًا، لظهوره الأول كقائد لمنتخب فرنسا في مباراة هولندا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @FrenchTeam
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