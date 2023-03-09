موقف محرج لرئيس شمال قبرص أثناء إبراز مهاراته الكروية

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، إرسين تتار،أثناء لعبه كرة القدم مع طلاب إحدى المدارس التي قام بزيارتها.

ويظهر الفيديو تتار وهو يحاول التصدي لكرة عرضية من خلال الارتماء عليها وتسديدها برأسه في الشباك، لكن الحارس خرج من مرماه ليقطع الكرة ويبعدها بقبضة يده قبل أن تصل للرئيس، الذي كان مندفعًا بقوة ليسقط على الأرض وكاد يتعرض لإصابة خطيره في رأسه.

ومن جهته، أبدى رئيس شمال قبرص عدم انزعاجه من الموقف، حيث تعامل معه بطريقة ساخرة وقال: “هذه هي طبيعة كرة القدم. دعني أشعر بالشباب مرة أخرى، وأسقط مرة أخرى وأقف على قدمي”.