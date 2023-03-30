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فيديو حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة

موقف محرج لـ بايدن مجددًا بسبب الميكروفون المفتوح

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
موقف محرج لـ بايدن مجددًا بسبب الميكروفون المفتوح
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتزايد زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن يومًا بعد يوم، خاصة أثناء ظهوره في المحافل العامة، واستطاع بايدن أن يحصد ملايين المشاهدات في أقل من يومين بسبب موقف محرج سببه له ميكروفون مفتوح.

موقف محرج لـ بايدن

وتعرض الرئيس الأمريكي، صاحب الـ 80 عامًا، لموقف محرج داخل مصنع لأشباه الموصلات في بولاية نورث كارولينا، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء حديث له مع أحد مرافقيه التقطه ميكروفون مفتوح الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُسمع في المقطع المصور التقاط الميكروفون لحوار بين الرئيس الأمريكي ومرافقه وهو يلقنه تعليمات، حيث يسير المرافق بجانبه قائلا: “لدينا أشخاص مصطفون إلى اليسار هنا.. بعض العاملين وقادة الاتحادات”، ليرد بايدن ملوحًا بيده: “مرحباً يا رفاق ورفيقات”.

تلقين بايدن

ويبرز مقطع الفيديو قول المرافق لبايدن: “علامتك المكان الذي ستقف فيه ستكون باللون الأزرق إلى اليسار.. لديك علامة زرقاء.”. فيما علق أحد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المثير للجدل قائلاً: “مقطع فيديو صادم يبرز كيف يلقن المدربون الرئيس كل حركة يقوم بها”.

وأمس الأربعاء، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورًا من الزيارة.

أكبر رئيس أمريكي

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر: “المصنعون هنا في ولاية كارولينا الشمالية يصنعون الرقائق والبطاريات والمركبات التي تغذيها أجندة الاستثمار في أمريكا.. لذا بدلاً من الاعتماد على المواد المصنوعة في الخارج في أماكن مثل الصين، ستكون سلسلة التوريد هنا في أمريكا”.

وجو بايدن هو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، ويتهمه المنتقدون الجمهوريون باستمرار بتدهور لياقته الذهنية، مستشهدين بزلات وأمثلة يبدو فيها أنه يفقد حبل أفكاره، وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

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