موقف محرج لـ بايدن مجددًا بسبب الميكروفون المفتوح

تتزايد زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن يومًا بعد يوم، خاصة أثناء ظهوره في المحافل العامة، واستطاع بايدن أن يحصد ملايين المشاهدات في أقل من يومين بسبب موقف محرج سببه له ميكروفون مفتوح.

وتعرض الرئيس الأمريكي، صاحب الـ 80 عامًا، لموقف محرج داخل مصنع لأشباه الموصلات في بولاية نورث كارولينا، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء حديث له مع أحد مرافقيه التقطه ميكروفون مفتوح الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُسمع في المقطع المصور التقاط الميكروفون لحوار بين الرئيس الأمريكي ومرافقه وهو يلقنه تعليمات، حيث يسير المرافق بجانبه قائلا: “لدينا أشخاص مصطفون إلى اليسار هنا.. بعض العاملين وقادة الاتحادات”، ليرد بايدن ملوحًا بيده: “مرحباً يا رفاق ورفيقات”.

ويبرز مقطع الفيديو قول المرافق لبايدن: “علامتك المكان الذي ستقف فيه ستكون باللون الأزرق إلى اليسار.. لديك علامة زرقاء.”. فيما علق أحد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المثير للجدل قائلاً: “مقطع فيديو صادم يبرز كيف يلقن المدربون الرئيس كل حركة يقوم بها”.

وأمس الأربعاء، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورًا من الزيارة.

Manufacturers right here in North Carolina are making the chips, batteries, and vehicles fueled by our Invest in America Agenda.

So instead of relying on materials made overseas in places like China, the supply chain will be here in America. pic.twitter.com/ggQlalBNWZ

— President Biden (@POTUS) March 29, 2023