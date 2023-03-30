موقف محرج للملك تشارلز في ألمانيا

تعرض الملك تشارلز الثالث لموقف محرج، خلال زيارته الخارجية الأولى منذ توليه عرش بريطانيا، أمس الأربعاء في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.

شاب يحرج الملك تشارلز بإعطائه تاجا ورقيا من "برغر كينغ" خلال زيارته إلى #ألمانيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/qvto7AFSGu — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 30, 2023

موقف محرج

وتسبب شاب، من الجماهير التي احتشدت للقاء الملك، في إحراج الملك تشارلز بإعطائه تاجًا ورقيًا من “برغر كينغ”، إلا أن الملك رد عليه وقال : لا شكراً أنا بخير” وانصرف بعيدًا عنه.

وكان من المقرر أن يتوجه تشارلز، الذي تولى العرش خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث في سبتمبر، إلى فرنسا أولا لكنه ألغى هذه المحطة في الجولة بسبب قلاقل اجتماعية عنيفة احتجاجا على قانون التقاعد الجديد الذي يدفع به الرئيس إيمانويل ماكرون.

زيارة تشارلز لألمانيا

وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر ثلاثة أيام وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورج بشرق البلاد ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية وإنه سيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية كما سيحيي ذكرى أحداث تاريخية.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن اختيار تشارلز لفرنسا وألمانيا لأول زيارة دولة يقوم بها حتى قبل تتويجه المقرر في مايو/ أيار المقبل يمثل إيماءة أوروبية مهمة.

استعادة العلاقات

وأضاف في كلمة عبر الفيديو قبل بدء الزيارة “له ولجميع البريطانيين بطبيعة الحال أود أن أقول إننا في ألمانيا وأوروبا نأمل في علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد الانفصال”.

وفي نفس السياق تجاهلت العائلة المالكة البريطانية زيارة الأمير هاري لبريطانيا، بعد أن وصل إلى لندن في زيارة مفاجئة لحضور جلسة استماع في المحكمة ضد صحيفة “ديلي ميل” لانتهاك الخصوصية.