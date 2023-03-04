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خلال حديثه عن حرب روسيا في أوكرانيا

موقف محرج يتعرض له لافروف يثير ضحكات الحضور

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
موقف محرج يتعرض له لافروف يثير ضحكات الحضور
المواطن - فريق التحرير

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تعرض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لتفاعل غريب من قبل الجمهور، خلال محاضرة ألقاها أمس في الهند، بعد أن شارك في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نيودلهي.

ضحكات الجمهور

وقال لافروف،خلال حديثه عن الحرب في أوكرانيا أمام الحضور: “إن الحرب التي نحاول إيقافها، والتي أطلقت ضدنا، عبر استخدام الشعب الأوكراني” .

إلا أن صيحات وضحكات الجمهور تعالت في تلك اللحظة تعليقاً على تلك التصريحات، دافعة الوزير إلى التوقف هنيهة قبل إكمال كلامه، متمسكاً بالرواية الروسية بطبيعة الحال.

تصريحات لافروف

فيما شارك عدد من الصحفيين، والناشطين عبر مواقع التواصل، معلقين على هذا المقطع، بطريقة ساخرة.

يشار إلى أن لافروف كان انتقد بشكل حاد في نفس المحاضرة الغرب، متهماً إياه بالتورط في تفجير خط أنابيب الغاز نوردستريم العام الماضي.

الصين والهند

وأكد وزير الخارجية أن بلاده لن تعتمد بعد الآن على الشركاء الغربيين في مجال الطاقة، بل على شركاء موثوق بهم، وفق تعبيره. وأوضح أن من ضمن هؤلاء الشركاء الصين والهند، ولكن ليس الغرب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، دأب المسؤولون الروس على اتهام الدول الغربية بتأجيج الصراع، واستعمال الأوكرانيين من أجل إضعاف بلادهم.

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