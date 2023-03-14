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الواقع الاقتصادي الجديد سيستمر لسنوات عديدة

ميتا تسرح 10 آلاف موظف دفعة واحدة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
ميتا تسرح 10 آلاف موظف دفعة واحدة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أكدت شركة ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك، أنها ستسرح 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة وذلك بجانب 11 ألف وظيفة تم تخفيضها في ديسمبر سابقًا، وبذلك يصل إجمالي التخفيضات إلى نحو ربع القوة العاملة للشركة البالغ عددهم 86000 شخص.

وقد أعلن مارك زوكربيرغ هذا الإعلان على صفحته على Facebook، حيث شارك المذكرة الداخلية التي أرسلها للموظفين.

كما أكد زوكربيرغ أن عمليات التسريح في فروع ميتا الدولية ستحدث أيضًا، لكنها ستستغرق وقتًا أطول، متابعًا: بشكل عام، فإنه من المتوقع تقليل حجم الفريق بحوالي 10000 شخص وإغلاق حوالي 5000 وظيفة مفتوحة إضافية لم نوظفها بعد.

واستطرد: سيكون هذا صعبًا ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك، وسيعني ذلك توديع الزملاء الموهوبين والمتحمسين الذين كانوا جزءًا من نجاحنا، مؤكدًا على أن تسريح العمال جزء من استراتيجية أوسع لجعل الشركة أكثر كفاءة ورشاقة.

ميتا تسرح 10 آلاف موظف دفعة واحدة

رد فعل السوق

وحدد أن إزالة طبقات الإدارة أدى إلى كفاءة أسرع، وفي الواقع، كان رد فعل السوق إيجابيًا على الأخبار حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 5.5 % بعد الإعلان.

وبذلك يكون لدى Meta نحو 60 ألف موظف، وفي إعلانه، أشار زوكربيرغ إلى الانكماش الكارثي لأسهم التكنولوجيا كأحد أسباب هذا التقليص.

الاقتصاد العالمي يتغير

وقال: كان العام الماضي بمثابة دعوة للاستيقاظ، تغير الاقتصاد العالمي، ونمت الضغوط التنافسية، وتباطأ نمونا بشكل كبير، وللأسف فإن الواقع الاقتصادي الجديد سيستمر لسنوات عديدة.

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