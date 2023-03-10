ميتا تطور تطبيقًا قويًّا لمنافسة تويتر

وضعت ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، خطة لبناء تطبيق قائم على المحتوى نصي لمنافسة تويتر الذي يعاني منذ استحواذ إيلون ماسك عليه.

تفاصيل التطبيق

ووفقًا لـ Moneycontrol يدعم التطبيق المنتظر من ميتا بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزي.

ويحمل التطبيق علامة إنستجرام التجارية وسيسمح للمستخدمين بالدخول إلى التطبيق من خلال بيانات اعتماد إنستجرام الخاصة بهم.

ومن المؤكد أنه ليس من الواضح ما إذا كان التطبيق الجديد من ميتا، الذي يحمل الاسم الرمزي P92، لا يزال في مرحلة الفكرة أم أن التطوير قد بدأ على التطبيق.