Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة

ميدفيديف: تداعيات كارثية لقرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
ميدفيديف: تداعيات كارثية لقرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين ستكون له تداعيات كارثية على القانون الدولي.

عواقب وخيمة

وكتب ميدفيديف في منشور عبر تطبيق المراسلة تليغرام: “قرروا محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى”.

وأضاف: “ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة”.

قرار الجنائية الدولية

ويأتي ذلك بعد أن سخر الرئيس الروسي السابق من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال ميدفيديف على حسابه على تويتر: “لا حاجة لأن نشرح أين ستستخدم هذه الورقة؟ مضيفا رمزا تعبيريا “إيموجي” عبارة عن لفة ورق تواليت في نهاية تغريدته، في إشارة لعدم جدوى المذكرة”.

مفوضة حقوق الطفل

من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضًا مذكرة توقيف من المحكمة: “فرضت علي عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف لكننا سنواصل عملنا”، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

وأضافت ساخرة: “من الجميل أن المجتمع الدولي قد قدر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها”.

تهديدات أخرى

ووجهت مديرة تلفزيون “آر تي” الروسي مارغريتا سيمونيان تهديدًا مبطنا لأي دولة تريد توقيف بوتين.

وكتبت عبر تويتر في إشارة واضحة إلى سرعة الصواريخ الروسية: “أود أن أرى الدولة التي ستعتقل بوتين بموجب قرار لاهاي. ستستغرق الرحلة إلى عاصمتها نحو 8 دقائق”.

رد محتمل

أمرت لجنة التحقيق المسؤولة عن الأبحاث الجنائية الرئيسية في روسيا، بفتح تحقيق في إصدار المحكمة الجنائية الدولية غير القانوني لمذكرات توقيف بحق مواطنين روس.

يتعين على المحققين الروس تحديد هوية قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقفون وراء القرار في ضوء إجراءات رد محتملة في المستقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم