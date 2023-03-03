ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار
أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل (ويندوز 11) Windows 11 Insider Preview Build 25309، حيث يقدم التحديث مجموعة واسعة من التحسينات والميزات الجديدة التي يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية البدء باستخدامها اليوم، والمُنتظر وصولها إلى النسخة الرسمية خلال فترة قريبة.
وتتضمن، تحسينات في وحدة التحكم في الصوت، والإدارة التلقائية للألوان، وفي إعدادات لوحة المفاتيح اللمسية.
ويشمل التحديث كذلك مجموعة من التحسينات الأخرى، تتضمن بعض التغييرات في واجهة البدء، والبحث في شريط المهام، واستكشاف الملفات، والوصول إلى الصوت والمستندات وغيرها من الميزات.
ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية من مشتركي برنامج Windows Insider Program تحديث نظام تشغيلهم للحصول على الميزات الجديدة في ويندوز 11 بدءًا من اليوم.