ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل (ويندوز 11) Windows 11 Insider Preview Build 25309، حيث يقدم التحديث مجموعة واسعة من التحسينات والميزات الجديدة التي يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية البدء باستخدامها اليوم، والمُنتظر وصولها إلى النسخة الرسمية خلال فترة قريبة.

تحسينات وميزات جديدة

وتتضمن، تحسينات في وحدة التحكم في الصوت، والإدارة التلقائية للألوان، وفي إعدادات لوحة المفاتيح اللمسية.

ويشمل التحديث كذلك مجموعة من التحسينات الأخرى، تتضمن بعض التغييرات في واجهة البدء، والبحث في شريط المهام، واستكشاف الملفات، والوصول إلى الصوت والمستندات وغيرها من الميزات.

ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية من مشتركي برنامج Windows Insider Program تحديث نظام تشغيلهم للحصول على الميزات الجديدة في ويندوز 11 بدءًا من اليوم.