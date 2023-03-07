ميزة جديدة في واتساب تعالج مشاكل المكالمات المزعجة

غاندي تركيا منافس أردوغان على كرسي الرئاسة نصائح من المرور عند تعطل مركبتك على الطريق طريقة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات لحظة صراحة كشف فيها بايدن مرضه روشن تطلق وارفة السكني ثاني مشاريعها المتكاملة بالرياض لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية توأم يدخلان موسوعة غينيس بأقصر مدة حمل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى بـ 8 مئوية زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين
يعمل القائمون على تطبيق واتساب على اختبار ميزة جديدة في التطبيق لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة.
وأوضح موقع WABetaInfo ، أن الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار حاليا على بعض مستخدمي “واتس آب” ، لافتاً إلى أنه لتجربة الميزة الجديدة يجب أن يكون المستخدم مشتركاً بالخدمات التجريبية للتطبيق على أندرويد أو iOS ، وستصله تلقائيا، أو تحميل أحدث نسخة تجريبية من “واتسآب” يدويا.
ومع الميزة الجديدة التي تدعى Silence unknown callers يمكن لمستخدمي واتساب، كتم المكالمات التي قد تأتيهم من أرقام غير معروفة أو غير موجودة في قوائم الاتصال لديهم، وستعرض هذه الميزة على المستخدم قائمة بالمكالمات والإشعارات التي تم كتمها.
ويرى العديد من المحللين أن الميزة الجديدة ستشكل حلاًّ للمكالمات المزعجة التي يتلقاها العديد من مستخدمي واتساب، كما ستساهم في حماية المستخدمين من المحتالين الذين يستغلون التطبيق للاتصال ببعض المستخدمين بهدف الحصول على مبالغ مالية منهم أو الوصول إلى بياناتهم الخاصة بالتطبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزة “كتم المكالمات المزعجة” ما تزال في مرحلة الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تظهر في بعض نسخ واتساب القادمة.