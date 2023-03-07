ميزة جديدة في واتساب تعالج مشاكل المكالمات المزعجة

يعمل القائمون على تطبيق واتساب على اختبار ميزة جديدة في التطبيق لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة.

وأوضح موقع WABetaInfo ، أن الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار حاليا على بعض مستخدمي “واتس آب” ، لافتاً إلى أنه لتجربة الميزة الجديدة يجب أن يكون المستخدم مشتركاً بالخدمات التجريبية للتطبيق على أندرويد أو iOS ، وستصله تلقائيا، أو تحميل أحدث نسخة تجريبية من “واتسآب” يدويا.

ميزة جديدة

ومع الميزة الجديدة التي تدعى Silence unknown callers يمكن لمستخدمي واتساب، كتم المكالمات التي قد تأتيهم من أرقام غير معروفة أو غير موجودة في قوائم الاتصال لديهم، وستعرض هذه الميزة على المستخدم قائمة بالمكالمات والإشعارات التي تم كتمها.

المكالمات المزعجة

ويرى العديد من المحللين أن الميزة الجديدة ستشكل حلاًّ للمكالمات المزعجة التي يتلقاها العديد من مستخدمي واتساب، كما ستساهم في حماية المستخدمين من المحتالين الذين يستغلون التطبيق للاتصال ببعض المستخدمين بهدف الحصول على مبالغ مالية منهم أو الوصول إلى بياناتهم الخاصة بالتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة “كتم المكالمات المزعجة” ما تزال في مرحلة الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تظهر في بعض نسخ واتساب القادمة.