ميزة جديدة من واتساب لكتم مكالمات الأرقام المجهولة

يختبر تطبيق الواتساب في الوقت الحالي ميزة جديدة يحتاج إليها المستخدمون.

ميزة كتم مكالمات الواتساب .. قادمة 😍👍🏻 pic.twitter.com/UwiSzh1P2r — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) March 5, 2023

ميزة كتم مكالمات الواتساب

وغرد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) قائلًا: ميزة كتم مكالمات الواتساب.. قادمة.

وأرفق الخبير التقني كلامه بمقطع فيديو مبسط يوضح آلية كتم المكالمات الخاصة بتطبيق واتساب منعًا للإزعاج.

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن هذه الخاصية ستكون فقط لجهات الاتصال غير المعروفة فقط، مع استمرارية ظهور الإشعارات التي تفيد تلقي المكالمات.

من المعروف أن هذه الميزة، تستهدف حل مشكلة مكالمات البريد العشوائي بجانب تقليل فرص الإزعاج المتكرر من الأرقام العشوائية.