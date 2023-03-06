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لتقليل الإزعاج المتكرر من الأرقام العشوائية

ميزة جديدة من واتساب لكتم مكالمات الأرقام المجهولة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
ميزة جديدة من واتساب لكتم مكالمات الأرقام المجهولة
المواطن - فريق التحرير

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يختبر تطبيق الواتساب في الوقت الحالي ميزة جديدة يحتاج إليها المستخدمون.

ميزة كتم مكالمات الواتساب

وغرد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) قائلًا: ميزة كتم مكالمات الواتساب.. قادمة.

وأرفق الخبير التقني كلامه بمقطع فيديو مبسط يوضح آلية كتم المكالمات الخاصة بتطبيق واتساب منعًا للإزعاج.

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن هذه الخاصية ستكون فقط لجهات الاتصال غير المعروفة فقط، مع استمرارية ظهور الإشعارات التي تفيد تلقي المكالمات.

من المعروف أن هذه الميزة، تستهدف حل مشكلة مكالمات البريد العشوائي بجانب تقليل فرص الإزعاج المتكرر من الأرقام العشوائية.

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