ميزة مذهلة في آيفون تنبهك للأصوات المهمة

يتميز جهاز آيفون بخصائص مذهلة تساعد في إنقاذ حياة مستخدميه خصوصًا لمن يعانون من ضعف السمع، حيث يمكن لهذا الجهاز أن يميز الأصوات المهمة للتنبيه أثناء تشغيل سماعات الأذن.

وتسهم الميزة الجديدة في معرفة أصوات معينة مثل بكاء طفل أو جرس باب أو صفارة إنذار وإعلام مستخدمه عندما يتعرف على هذه الأصوات، كما يتيح إضافة أصوات مخصصة يمكن معرفتها، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ورغم تحذيرات شركة آبل، فإن جهاز الآيفون يساعد في التحذير إذا انطلق إنذار الدخان أو تعرض المنزل لكسر الزجاج أثناء وضع سماعة الأذن.

كيفية تفعيل خاصية الصوت على آيفون

ـ انتقل إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ومن ثم التعرف على الصوت ثم قم بتشغيله.

ـ انتظر حتى يكتمل تنزيل الملف (قد تحتاج إلى أن تكون متصلاً بشبكة WiFi حتى يعمل هذا).

ـ يمكنك بعد ذلك النقر فوق الأصوات واختيار الأصوات التي تريد أن يتعرف عليها iPhone، مثلا صوت الحريق، الدخان، الكلاب، القطط وغيرها.

ـ من الممكن أيضًا إضافة أصوات مخصصة إلى جهازك، وما عليك سوى النقر على Custom Alarm أو Custom Appliance أو Doorbell.

ـ أدخل اسمًا ثم اجعل iPhone جاهزًا للاستماع إليه.