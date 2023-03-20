ميزتان خفيتان في واتساب لا يعلمهما كثيرون

يحرص مستخدمو الهواتف الذكية في العادة على معرفة كل جديد بشأن التطبيقات، لكن في بعض الأحيان قد يغفلون عن مزايا كثيرة جرى إطلاقها منذ فترة، لكنهم لم يسمعوا بها.

وتحدثت صحيفة الصن البريطانية، عن ميزتين مهمتين لا يجري استخدامهما من قبل كثيرين في واتساب، في حين أنهما تجعلان التراسل أكثر سهولة.

الخاصية الأولى

إمكانية وضع محادثة مع شخص ما في أعلى محادثات التطبيق، أي من خلال خاصية Pin، حتى تبقى بارزة بشكل مستمر، وتتيح هذه الخاصية أن تتذكر الأشخاص المحبوبين لديك باستمرار، لأن محادثاتك معهم تظهر لك دائمًا بمجرد فتح التطبيق، ولا تنزوي في الأسفل لأنك تلقيت رسائل جديدة.

الخاصية الثانية

وضع نجمة على رسالة ما، والقصد بهذه العملية هو أن يجري حفظ الرسائل المرغوبة في خانة الرسائل ذات النجمة، حيث بوسع المستخدم أن يضع نجمة على رسائل ذات مكانة خاصة بالنسبة إليه، أو على رسائل تضم معلومات مفيدة مثل عناوين ومعلومات.

وللاطلاع على هذه الرسائل التي وضعت عليها النجمة، يمكن للمستخدم أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الوصول إلى الرسائل التي حددها في وقت سابق.

ويُذكر أنه مع بداية العام الجاري، وصل عدد المستخدمين الشهري لتطبيق واتساب إلى 2.2 مليار مستخدم، وهو ما يجعل منه واحدًا من أكثر تطبيقات التراسل شعبية في العالم.