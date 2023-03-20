ميزتان خفيتان في واتساب لا يعلمهما كثيرون

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
يحرص مستخدمو الهواتف الذكية في العادة على معرفة كل جديد بشأن التطبيقات، لكن في بعض الأحيان قد يغفلون عن مزايا كثيرة جرى إطلاقها منذ فترة، لكنهم لم يسمعوا بها.
وتحدثت صحيفة الصن البريطانية، عن ميزتين مهمتين لا يجري استخدامهما من قبل كثيرين في واتساب، في حين أنهما تجعلان التراسل أكثر سهولة.
إمكانية وضع محادثة مع شخص ما في أعلى محادثات التطبيق، أي من خلال خاصية Pin، حتى تبقى بارزة بشكل مستمر، وتتيح هذه الخاصية أن تتذكر الأشخاص المحبوبين لديك باستمرار، لأن محادثاتك معهم تظهر لك دائمًا بمجرد فتح التطبيق، ولا تنزوي في الأسفل لأنك تلقيت رسائل جديدة.
وضع نجمة على رسالة ما، والقصد بهذه العملية هو أن يجري حفظ الرسائل المرغوبة في خانة الرسائل ذات النجمة، حيث بوسع المستخدم أن يضع نجمة على رسائل ذات مكانة خاصة بالنسبة إليه، أو على رسائل تضم معلومات مفيدة مثل عناوين ومعلومات.
وللاطلاع على هذه الرسائل التي وضعت عليها النجمة، يمكن للمستخدم أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الوصول إلى الرسائل التي حددها في وقت سابق.
ويُذكر أنه مع بداية العام الجاري، وصل عدد المستخدمين الشهري لتطبيق واتساب إلى 2.2 مليار مستخدم، وهو ما يجعل منه واحدًا من أكثر تطبيقات التراسل شعبية في العالم.