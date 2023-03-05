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وصل للمساهمة التهديفية الـ1000

ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليُزين مسيرته بأرقام مميزة.

تألق ليونيل ميسي

ونجح ميسي في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 1000 مع باريس سان جيرمان، وفريقه السابق برشلونة الذي رحل عن صفوفه في صيف عام 2021.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

وخاض ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، 840 مباراة في مشواره الكروي، وتمكن من تسجيل 701 هدف، بالإضافة إلى تقديمه لـ299 تمريرة حاسمة، ويأمل لمواصلة التألق وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

وتعول جماهير باريس سان جيرمان على استمرار تألق ميسي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة بايرن ميونيخ الألماني في إياب دور الـ16، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ميسي مع باريس سان جيرمان
ميسي – المصدر @PSG_arab

فوز باريس سان جيرمان ضد نانت

ولعب باريس سان جيرمان ضد نانت بالأمس على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجح الفريق الباريسي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 63 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت عند 28 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab
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