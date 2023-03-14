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يرغب في نيل راتب أعلى من راتب رونالدو مع النصر

ميسي يشترط نيل 600 مليون يورو للانضمام إلى الهلال

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
ميسي يشترط نيل 600 مليون يورو للانضمام إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اشترط الحصول على راتب أعلى من راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، وذلك من أجل الانضمام إلى الهلال صيف العام الحالي.

وذكر برنامج EL Chiringuito الإسباني الشهير أن النجم الأرجنتيني يشترط الحصول على 600 مليون يورو كراتب سنوي من نادي الهلال، بفارق 400 مليون يورو عن راتب رونالدو مع النصر حيث يتقاضى النجم البرتغالي 200 مليون يورو سنويًّا من أصفر الرياض.

سبب زيارة والد ميسي إلى الرياض

من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيسي وراء زيارة والد النجم ميسي إلى الرياض اليوم الثلاثاء، وذلك وسط أنباء عن تفاوض نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني.

وقال الإعلامي عساف الخليفي عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “تواجد والد النجم الأرجنتيني في الرياض جاء استعدادًا لقدوم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى السعودية في الأيام القادمة لقضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته وأصدقائه، هناك مفاوضات من الهلال وأندية أخرى لكن ليست السبب الرئيسي لقدوم والده إلى الرياض”.

أما الإعلامي الرياضي أحمد العجلان فقال عبر حسابه في “تويتر”: “رئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبدالله حماد يتلقى بوالد ميسي والذي يُعتبر وكيل أعماله داخل الأراضي السعودية”.

ويستعد النجم الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة، لزيارة المملكة وذلك للمرة الثانية بصفته سفيرًا للسياحة السعودية.

 

 

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