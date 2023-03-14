ميشايل ديلجادو يُسجل هدف الهلال الثاني ويحتفل على طريقة رونالدو

نجح البرازيلي ميشايل ديلجادو في إحراز ثاني أهداف نادي الهلال في شباك الفتح، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك.

وسجل ميشايل الهدف في الدقيقة الـ49، ثم احتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

في حال فوز أزرق الرياض، سيواجه نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، في أبريل المقبل.