ميشايل يمنح التقدم لـ الهلال بعد مرور دقيقتين

نجح البرازيلي ميشايل ديلجادو وبمهارة فردية مميزة في منح الهلال التفوق بعد مرور دقيقتين، مسجلًا الهدف الأول في شباك نادي الوحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن هجمة مرتدة مثالية نُفذت للأزرق، استلم ميشايل الكرة بشكل مثالي ثم راوغ لاعب الوحدة ليسددها بقدمه اليسرى بين قدمي عبدالقدوس حارس نادي الوحدة.