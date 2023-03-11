ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.
وقدّم السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي الشكر لرئيس الحكومة اللبنانية لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيين في لبنان.
وحسب بيان للحكومة العراقية، أعرب ميقاتي خلال الاتصال، عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان، مشيرًا إلى اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم.
يأتي ذلك، بعد ضجة كبيرة أثارها مقطع مصور يظهر مجموعة من الطلبة العراقيين يتعرضون للإهانة من قبل أحد رجال الأمن اللبناني.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدافع بين القوى الأمنية اللبنانية وعدد من الطلاب العراقيين الذين حضروا إلى مبنى وزارة التربية في بيروت لإنجاز معاملاتهم، ما استدعى تدخلاً رسمياً في البلدين.