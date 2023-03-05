ميلان يتعثر أمام فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه فيورنتينا بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

فيورنتينا يتقدم بالهدف الأول على ميلان

ركلة جزاء يسددها الأرجنتيني جونزاليز بنجاح بالدقيقة 49#فيورنتينا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/PDk5JkYak4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 4, 2023

ميلان ضد فيورنتينا

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل نادي فيورنتينا هدفين عبر اللاعبين نيكولاس جونزاليس ولوكا يوفيتيتش في الدقيقتين الـ50 والـ87، بينما قلص الفرنسي ثيو هيرنانديز الفارق لـ ميلان في الدقيقة الـ90.

الفيولا يضاعف النتيجة بالدقيقة 87

يوفيتش يسجل الهدف الثاني برأسية جميلة#فيورنتينا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/leKyYXw56p — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 4, 2023

وبعد نهاية المباراة، تجمد رصيد ميلان عند 47 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، بينما أصبح رصيد فيورنتينا 31 نقطة في المركز الـ11.

وكانت مباريات الجولة الـ25 من ” الكالتشيو” انطلقت أول أمس الجمعة بفوز لاتسيو على نابولي بهدف دون رد.

بينما في مباريات أمس فاز مونزا على إمبولي بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل أتالانتا مع أودينيزي بدون أهداف، وفاز فيورنتينا على الميلان بثنائية لهدف.

مباريات الأحد بـ الدوري الإيطالي

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بإقامة 4 مباريات وذلك ضمن منافسات موسم 2022/2023.

وفي تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، تنطلق مباراة هيلاس فيرونا ضد سبيزيا، وفي تمام الخامسة مساءً يلعب سامبدوريا ضد ساليرنيتانا، بينما في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، يلعب إنتر ميلان ضد ليتشي.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين روما ويوفنتوس في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وتُختتم مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، غدًا الاثنين بإقامة مباراتي ” ساوسولو ضد كريمونيزي في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتورينو ضد بولونيا في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً.