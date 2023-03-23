ميليشيا الحوثي تعدم يمنيًا وتسحل جثته

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على ارتكاب جريمة بشعة، بقتل مواطن أمام أسرته في محافظة إب وسط اليمن، والتمثيل بجثته في عملية إرهابية بإعدامه خارج نطاق القانون، في ظل الجرائم الحوثية المتواصلة.

وبحسب “العربية” نقلًا عن مصادر إعلامية، اقتحم مسلحون حوثيون بلدة وادي الغراب بمحافظة إب، بحثًا عن مواطن يدعى “خالد الضيعة” بزعم أنه مطلوب أمنيًا.

ووفقًا للمصادر حاصرت الميليشيا الحوثية منزل “الضيعة”، قبل أن تقتحم المنزل وتقوم بإعدامه بالرصاص أمام زوجته وأطفاله ثم عمدت للتمثيل بجثته عبر سحله أمام الأسرة وأهالي البلدة في جريمة مروعة تماثل جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

تصفية المكحل

وتأتي هذه الجريمة الحوثية عقب أيام من تصفية الميليشيات، الناشط واليوتيوبر حمدي عبدالرزاق الملقب بـ”المكحل” في سجن الأمن بمحافظة إب، وذلك عقب شهور من اعتقاله بزعم انتقاد فسادها وممارساتها ضد اليمنيين.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا، جرائم وانتهاكات يومية وأعمال قتل ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف المديريات.