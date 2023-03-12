مُسنة تغامر وتتسلق منزلها لرفع العلم السعودي: عاش الوطن

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وثق مقطع فيديو تسلق سيدة مُسنة فوق الأسوار لتضع العلم الوطني السعودي أعلى منزلها احتفالًا بيوم العلم.
ورصدت فتاة في مقطع فيديو، والدتها وهي على سطح منزلهما لوضع العلم قائلة: “طبعًا ماما مضحية بنفسها، عشان بس الوطن ولعيون الوطن”.
وقالت الأم: “عاش الوطن.. عاش الملك”، لتضيف الفتاة “كل عام وأنتِ أحلى سعودية ترفع العلم”.
ولقي مقطع الفيديو إعجاب رواد موقع “تويتر”، حيث عبروا عن إعجابهم بالسيدة، داعين الله لها، فقال أحد المغردين: “كفو ويستاهل الوطن. الله يحفظها”، وأضافت أخرى: “حبيتها ربي يحفظها”.
وأشار آخر: “ما شاء الله، الله يطول بعمرها”.