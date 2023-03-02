نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

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أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم الخميس، صلاة الميت على مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض.
وأدى الصلاة معه المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وعقب الصلاة قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن التعازي لأسرة الفقيد، داعيًا الله العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته.
فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.