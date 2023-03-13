نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر

زار الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، مستشفى وادي الدواسر العام.

فيديو | خلال زيارته لمستشفى وادي الدواسر.. نائب أمير الرياض يسأل أحد المرضى المنومين عن خدمة وتعامل المستشفى معه خلال فترة تنويمه وعلاجه#الإخبارية pic.twitter.com/uIpJFlosN0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ورئيس التجمع الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، ومدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي ياسر آل شملان.

استمع إلى احتياجات المرضى

واطلع على الخدمات الطبية المقدمة والتقى الأطباءَ والمراجعين والمرضى، واستمع إلى احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية والعلاج الطبي.

كما استمع لعرض عن الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول بمحافظة وادي الدواسر.

ثم اطلع على معرض تثقيفي بعنوان “دواؤك وغذاؤك قبل رمضان” وبرنامج “اسألني عن التحول الصحي”.