نائب أمير جازان يعزي ذوي المتوفين في حادثتي سيول صبيا والريث

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قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، واجب العزاء لأسرتي وذوي المتوفين غرقًا في وادي “مشلحة” بمحافظة صبيا، ومحافظة الريث، جراء السيول التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لإبراهيم بن محمد مساوى بقرية “الجر الأعلى” بمركز الكدمي في محافظة صبيا، في وفاة أطفاله رؤى، وريناس، وشادي، وريفان، وإلى والد وأسرة الغريق جابر بن طاوي الريثي بقرية “حبيل السلمين” في محافظة الريث، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.
من جانبهم، قدمت أسرتا المتوفين، شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه لما وجدوه من اهتمام ومتابعة أثناء عملية البحث عن المتوفين مما خفف عنهم هذا المصاب الجلل.
ورافق نائب أمير المنطقة مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله الشهري، ومحافظ صبيا سلطان بن عجمي بن منيخر، ومحافظ الريث إبراهيم بن هادي الشعبي.