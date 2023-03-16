نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات إياب ثمن نهائي البطولة.
أوسيمين يرتقي ويضع الكرة في الزاوية القاتلة لمرمى فرانكفورت في نهاية الشوط الأول #دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_فرانكفورت #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/QYEUbLfLUl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدف دون رد، سجله النيجيري فيكتور أوسمين من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، سجل أوسمين الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، ثم عزز البولندي بيوتر زيلينسكي من تفوق فريق الجنوب الإيطالي بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.
وتأهل فريق الجنوب الإيطالي إلى دور الثمانية بنتيجة 5/ 0 من مجموع المباراتين.
الهدف الثاني لأوسيمين 💪🏽#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_فرانكفورت #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/wyh891iABN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2023