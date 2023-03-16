نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال

صعد الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات إياب ثمن نهائي البطولة.

نابولي يضرب بثلاثية

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدف دون رد، سجله النيجيري فيكتور أوسمين من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل أوسمين الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، ثم عزز البولندي بيوتر زيلينسكي من تفوق فريق الجنوب الإيطالي بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وتأهل فريق الجنوب الإيطالي إلى دور الثمانية بنتيجة 5/ 0 من مجموع المباراتين.