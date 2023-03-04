نادٍ سعودي مهتم بضم دي ماريا

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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عرضًا من أحد الأندية السعودية، للانضمام إلى صفوفه بالميركاتو الصيفي المقبل.
وذكر الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي: “تلقى اللاعب أنخيل دي ماريا عرضًا من ناد ناشط في الدوري السعودي للمحترفين”.
ولم يكشف جاليتي عن هوية النادي الذي تقدم بالعرض، وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللاعب الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو المقبل لديه عروض أخرى”.
وأضاف المهتم بانتقالات اللاعبين عبر حسابه على “تويتر”: “الجناح الأيمن لم يقرر مستقبله بعد، لكن الأمور قد تشهد تطورًا خلال سوق الانتقالات المقبل”.
وكان رودي جاليتي من أوائل الصحافيين الذين كشفوا عن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتُشير التكهنات حاليًا بشأن تفاصيل العرض السعودي المقدم لدي ماريا، حيث تؤكد تقارير أنه ينحصر بين نادي الاتحاد وصيف دوري روشن، والشباب صاحب المركز الثالث.