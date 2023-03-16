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ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
المواطن - فريق التحرير

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تحاول ناسا تقديم تصميم جديد لبذلة رواد الفضاء، بعدما أصبحت البذلات البيضاء المنتفخة الكبيرة التي ارتداها رائد الفضاء نيل آرمسترونغ وزملاؤه في رحلتهم إلى سطح القمر ضمن برنامج أبولو قبل نصف قرن تصميمًا عتيقًا، إذ تحتاج ملابس رواد الفضاء العصرية إلى تصميمات تأخذ شكل الجسم وتناسب كلا من الرجال والنساء.

تصميم حديث

وكشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا النقاب عن النموذج الأول لبذلة فضاء صممت حديثًا وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.

وعُرض أحدث تصميم لبذلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأميركية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب واستضافتها شركة أكسيوم سبيس، ومقرها تكساس، والتي طلبت منها ناسا صنع بذلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج أرتميس الذي يخلف برنامج أبولو لرحلات القمر.

مهمة أرتميس 1

وانتهت بنجاح في ديسمبر مهمة أرتميس 1، وهي الإطلاق الأول لصاروخ ناسا القوي الجديد ومركبة الفضاء أوريون التي بُنيت حديثا في رحلة تجريبية دون طاقم دارت حول القمر ثم عادت.

وتعتزم ناسا ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم 3 أبريل عن رواد الفضاء الأربعة، الذين تم اختيارهم لمهمة أرتميس 2، التي ستنطلق قريبًا ربما في العام المقبل، وستكون أيضًا مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض.

وإذا نجحت تلك الرحلة فإنها ستمهد الطريق لإرسال مهمة أرتميس 3، التي سيهبط رواد الفضاء خلالها على سطح القمر وستكون أول رحلة على الإطلاق إلى قطبه الجنوبي، ومن المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العقد الحالي، وستكون أيضًا الأولى التي ترسل امرأة للسير على سطح القمر.

مواصفات البذلات

قال مدير ناسا بيل نيلسون إن بذلات راود الفضاء الجديدة ستتيح فرصًا للمزيد من الأشخاص لاستكشاف وإجراء دراسات علمية على سطح القمر عن ذي قبل. وستبدو البذلات الجديدة التي سيرتديها رواد فضاء بعثة أرتميس مختلفة كثيرًا عن البذلات السميكة السابقة.

وتتميز البذلات الجديدة بأنها عصرية وأكثر انسيابية ومرونة من تلك التي ارتداها رواد الفضاء في بعثات أبولو، وتتيح مجالاً أكبر للحركة وتتنوع في الحجم.

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