نايف هزازي لـ سلمان الفرج: مبروك عليكم ميسي في الهلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو لـ نايف هزازي نجم نادي الاتحاد والشباب السابق، وهو يبارك لـ سلمان الفرج قائد نادي الهلال على تعاقد أزرق الرياض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نايف هزازي في مقطع الفيديو المتداول: “مبروك عليكم التعاقد مع ميسي، خذها مني”.

ورد سلمان الفرج قائلًا: “هذه جديدة لا أعرف عنها شيء”.

وجهة ميسي المقبلة

وفي وقت سابق، أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الجدل عبر “تويتر” بتساؤل حول وجهة ليونيل ميسي المقبلة، في حال لم يستكمل مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان.

وقال حساب الفيفا: “صال وجال باحتفالات كثيرة وأهداف أيقونية، تُرى أن يحتفل بأهدافه في الموسم القادم؟”.

وتفاعلت الكثير من جماهير الهلال مع سؤال الفيفا قائلين: “معنا، نحن بانتظاره”.

ومن قبل، قالت صحيفة Sport الكتالونية أمس الثلاثاء: إن باريس سان جيرمان سيحاول لمرة أخيرة، إقناع النجم الأرجنتيني بالتجديد والبقاء رغم صعوبة الأمر، وذلك بعد إقصاء سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن إدارة باريس سان جيرمان لم تيأس وستحاول الجلوس مجددًا مع والد النجم الأرجنتيني لتقديم عرض أخير له للتجديد، حيث سينتهي عقده في صيف عام 2024.