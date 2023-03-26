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بعد خسارته ضد فنزويلا

نتائج الأخضر مع رينارد تقلق الجماهير

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
نتائج الأخضر مع رينارد تقلق الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من تراجع النتائج في المباريات الأخيرة، ما أثار قلق الجماهير.

نتائج سلبية مع رينارد

وسجل رينارد رقمًا سلبيًا في مسيرته مع الأخضر بعد الخسارة الودية أمام منتخب فنزويلا، حيث إنه في آخر 12 مباراة، لم ينجح في تحقيق الفوز سوى 3 مرات، وخسر 6 لقاءات، وتعادل 3 مباريات.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد خاض 3 مباريات في كأس العالم 2022، نجح في تحقيق فوز تاريخي ضد الأرجنتين، وخسر أمام بولندا 2\0، من المكسيك 2\1، ليودع المونديال من مرحلة المجموعات.

وحقق المدرب الفرنسي بداية قوية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ تعيينه في يوليو 2019، وخاض 18 مواجهة في جميع مراحل التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، فاز 13 مرة، وتعادل 4 مرات وخسر مرة.

الأخضر - السعودية وفنزويلا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تدريب منتخب فرنسا للسيدات

وارتبط اسم رينارد خلال الأيام القليلة الماضية بقيادة منتخب فرنسا للسيدات، إلا أنه رفض التعليق على هذه الأنباء قبل مواجهة فنزويلا، وأكد أن لديه مباراة ودية دون الكشف عن تفاصيل.

رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT
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