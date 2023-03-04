نتائج الشباب على ملعبه تمنحه الصدارة

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في المباريات التي أُقيمت على ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ويلعب الشباب ضد العدالة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.
ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء هجوميًا مميزًا مع المدرب الإسباني فيسينتي مورينو، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي على ملعبه برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع النصر، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة نتائجه المميزة، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاستمرار في الضغط على النصر والاتحاد، أملًا في تعثرهما وخطف الصدارة.
وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحافظ الليوث على نظافة الشباك في المواجهات السابقة، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة إجمالية 6-0.