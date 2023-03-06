نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023

انتهت، منذ قليل، مراسم قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي أُقيمت في العاصمة الرياض، وأسفرت عن مواجهات قوية.

نظام كأس الملك سلمان للأندية

وتُقام منافسات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد 12 فريقًا، ويتم تصفيتهم بعد ذلك إلى 6 أندية، تصعد إلى المرحلة النهائية لدور المجموعات.

مواجهات الدور الأول

وجاءت مواجهات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ الشباب أمام القوة الجوية العراقي، الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، البرج اللبناني مع الوحدة الإماراتي، المريخ السوداني ضد تشرين السوري، والكويت الكويتي مع شبيبة الساورة الجزائري.

ويصطدم الصفاقسي التونسي بفريق قطر القطري، طلائع الجيش المصري ضد أهلي طرابلس الليبي، النهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، فحمان اليمني أمام الاتحاد المنستيري التونسي، المحرق البحريني والسب العماني، نوذايبو الموريتاني مع شباب الأردني.

مرحلة المجموعات

ويتواجد في المجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية، كل من؛ الاتحاد، الترجي التونسي، الشرطة العراقي بجانب المتأهل من الهلال السوداني، المنامة، الصفاقسي وقطر، وضمت المجموعة الثانية الهلال، الوداد المغربي، السد القطري، والصاعد من طلائع الجيش، أهلي طرابلس، النهضة وشباب الخليج.

وضمت المجموعة الثالثة، النصر والزمالك، بجانب المتأهل من الشباب، القوة الجوية، المريخ وتشرين، والمتأهل من فحمان، الاتحاد المنستيري، المحرق والسيب، ويتواجد في المجموعة الرابعة، الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، بجانب فريقين متأهلين من المباريات المتبقية.