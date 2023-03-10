نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

اختُتمت أمس الخميس مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مباريات أمس في الدوري الأوروبي

ونجح نادي روما الإيطالي في الفوز على ريال سوسيداد الإسباني بهدفين دون رد، كذلك فاز باير ليفركوزن الألماني على نادي فرينكفاروزي المجري بهدفين دون رد، وتعادل نادي يونيون برلين الألماني مع فريق سانت جيلواز البلجيكي بثلاثية لكل فريق.

وتعادل نادي آرسنال الإنجليزي مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدفين لكل فريق، بينما فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي ريال بيتيس الإسباني برباعية لهدف، وفاز يوفنتوس الإيطالي على فرايبورج الألماني بهدف دون رد، وفاز إشبيلية الإسباني على فنربخشة التركي بهدفين دون رد، أما نادي شاختار دونيتسك الأوكراني فتعادل مع نادي فينورد الهولندي بهدف لكل فريق.

وتُقام مباريات الإياب في دور ثمن النهائي جميعها يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن مباريات ثمن نهائي اليورباليج انطلقت وذلك بعد نهاية مرحلة خروج المغلوب، وهي المواجهات التي تجمع بين الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا مع الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات في بطولة اليورباليج.