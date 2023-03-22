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قبل مباراته الودية ضد فنزويلا

نتائج مميزة لـ الأخضر في ملعب عبدالله الفيصل

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
نتائج مميزة لـ الأخضر في ملعب عبدالله الفيصل
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم وديًا، بالتزامن مع أيام فيفا، واستعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2023.

معسكر جدة

ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم معسكرًا في جدة من يوم 20 وحتى 28 مارس، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر يحقق نتائج مميزة

وتُعد مباراة منتخب السعودية ضد فنزويلا هي المواجهة رقم 37 التي يخوضها الأخضر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وشهد تحقيقه لنتائج مميزة، حيث نجح في تحقيق الفوز 25 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 4 مرات فقط.

المنتخب السعودي - الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وظهر منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز هجوميًا ودفاعيًا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تمكن من تسجيل 110 أهداف، واستقبل 25 هدفًا.

وتعود أول مواجهة خاضها الأخضر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل إلى 12 نوفمبر 1976، عندما لعب ضد سوريا في تصفيات كأس العالم، وفاز بثنائية نظيفة، وجاءت مباراته الأخيرة أمام العراق في كأس العالم 2012، وخسر بهدف.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar
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