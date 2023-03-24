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بسبب الاختلاف على إصلاح النظام القضائي

نتنياهو يؤجل زيارته بعد رفض الطيار نقله لبريطانيا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
نتنياهو يؤجل زيارته بعد رفض الطيار نقله لبريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل زيارته إلى بريطانيا حيث لم يوافق أي طيار على نقله إلى لندن، وفقًا لصحيفة التلجراف البريطانية.

احتجاجات واسعة

وكشفت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من العثور على الطيار بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الناجمة عن الاختلاف مع سياسات نتنياهو وإصلاحه للنظام القضائي في إسرائيل.

وقال مصدر لم يذكر اسمه لصحيفة التلجراف: “نحن نتفهم أن الطيارين الإسرائيليين يرفضون نقل نتنياهو إلى بريطانيا”.

خطوة مماثلة

وقام الطيارون الإسرائيليون بخطوة مماثلة في مارس، ورفضوا نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى روما.

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