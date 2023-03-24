فرنسا تعلن حصيلة أضرار احتجاجات الخميس الأسود نتنياهو يؤجل زيارته بعد رفض الطيار نقله لبريطانيا أمريكية تهدد عمال مطعم بالقتل بسبب وجبة دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا كوريا الشمالية تختبر غواصة هجومية نووية مسيرة لصحتك قلل الأغذية العالية بالملح مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية تسرّب محادثات تشات جي بي تي بسبب خلل فني انفجار هائل في سوريا بسبب أسطوانة غاز مشهد مؤثر لمعتمرة ترى الكعبة الشريفة لأول مرة في حياتها
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل زيارته إلى بريطانيا حيث لم يوافق أي طيار على نقله إلى لندن، وفقًا لصحيفة التلجراف البريطانية.
وكشفت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من العثور على الطيار بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الناجمة عن الاختلاف مع سياسات نتنياهو وإصلاحه للنظام القضائي في إسرائيل.
وقال مصدر لم يذكر اسمه لصحيفة التلجراف: “نحن نتفهم أن الطيارين الإسرائيليين يرفضون نقل نتنياهو إلى بريطانيا”.
وقام الطيارون الإسرائيليون بخطوة مماثلة في مارس، ورفضوا نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى روما.