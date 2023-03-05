نتنياهو يقيل مسؤولاً كبيرًا لتعيين مستشار مقرب من العائلة

أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على إقالة مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء لإفساح المجال لمستشار يعتبر مرتبطًا بقوة بعائلته.

شغل عددًا من الأدوار

وتم عزل ميخال يانيف، التي شغلت منصب منسقة الزيارات الخارجية في مكتب رئيس الوزراء، من منصبها لإفساح المجال أمام يوسي كاسباريوس، الذي شغل عددًا من الأدوار في عهد نتنياهو، وفقًا لإذاعة كان الإسرائيلية.

تزامن ذلك مع امتناع طيارين من شركة “إل عال” عن نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في إحدى الرحلات الرسمية.

جاء ذلك على خلفية رفض خطة الإصلاح القضائي التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية.