فيفا: اليوم يعود منتخب المغرب بعد معجزة مونديال 2022 اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة نجل ترودو يستقبل بايدن بدون حذاء وبجوارب متسخة مدافعو الاتحاد الأكثر إحرازًا للأهداف عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد التعليم تبدأ تطبيق مقرر المعرفة المالية ضمن مناهج مسارات الثانوية موعد الإفطار وأذان المغرب ثالث أيام رمضان بمختلف المناطق رئيس هيئة العقار: لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار تدخل حكومي عقب عرض مسلسل فلوجة بتونس
وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتدياً جوارب متسخة، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.
وكتب أحد الحسابات: “هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا”.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن، وأكد بايدن أن مصير بلاده مشترك مع كندا، وأشار إلى أن واشنطن تجمعها الكثير من التحالفات مع كندا وسنعمل على تعزيزها
يذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كندا هي الأولى لرئيس أمريكي إلى أوتاوا منذ عام 2009.