نجل ترودو يستقبل بايدن بدون حذاء وبجوارب متسخة

وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتدياً جوارب متسخة، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.

وكتب أحد الحسابات: “هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا”.

زيارة بايدن لكندا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن، وأكد بايدن أن مصير بلاده مشترك مع كندا، وأشار إلى أن واشنطن تجمعها الكثير من التحالفات مع كندا وسنعمل على تعزيزها

يذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كندا هي الأولى لرئيس أمريكي إلى أوتاوا منذ عام 2009.