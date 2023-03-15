نجل دياز يُجهز الهلال لمواجهة الاتفاق

يتولى إيميليانو دياز مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد سفر والده رامون دياز إلى الأرجنتين، بسبب الحادث المروري الذي تعرضت له عائلته.

دياز يُغادر إلى الأرجنتين

وغادر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري في بوينس آيرس، وذلك حسبما أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم اليوم، على أن يعاودوا تدريباتهم غدًا الخميس، وتقرر أن يقود التدريبات مساعد المدرب، إيميليانو، وذلك حتى عودة المدير الفني من الأرجنتين.

وكان دياز قد علم بالحادث المروع بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس، وغادر الملعب مسرعًا، وألغى المسؤولون المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، تقديرًا لظروف المدرب.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، ولديه مواجهتان مؤجلتان، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.