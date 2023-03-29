نجما الاتحاد بين أفضل 5 لاعبين عرب في دوري روشن

سلط برنامج ” أكشن مع وليد” الضوء على أفضل 5 لاعبين عرب في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

واختار البرنامج كلاً من ” المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد، المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، الجزائري أمير سعيود لاعب الطائي، التونسي سعد بقير لاعب أبها، المغربي مراد باتنا لاعب الفتح”.

مساهمات اللاعبين العرب الـ5

ويتواجد حمدالله في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 15 هدفًا ومتفوقًا على البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر الذي أحرز 14 هدفًا.

أما حجازي فأشاد البرنامج بقدراته الدفاعية وبدوره القيادي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بينما ساهم سعد بقير مع أبها في إحراز 5 أهداف في دوري روشن بالموسم الحالي.

ونجح أمير سعيود في تقديم مستوى مميز مع الطائي حتى الآن في الدوري وبعد مرور 21 جولة حيث أحرز 6 أهداف، أما المغربي مراد باتنا فسجل مع الفتح 7 أهداف حتى الآن في بطولة دوري المحترفين.

وسوف تُستأنف مباريات دوري المحترفين السعودي بعد نهاية أجندة مارس، يوم السبت المقبل بمباراة الهلال والخليج التي تُقام في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين.

ترتيب دوري روشن بعد مرور 21 جولة

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11، وأبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة لكل منهما، أما الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17، الخليج في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.