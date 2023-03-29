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في منافسة مع نجوم أبها والطائي والفتح

نجما الاتحاد بين أفضل 5 لاعبين عرب في دوري روشن

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
نجما الاتحاد بين أفضل 5 لاعبين عرب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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سلط برنامج ” أكشن مع وليد” الضوء على أفضل 5 لاعبين عرب في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

واختار البرنامج كلاً من ” المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد، المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، الجزائري أمير سعيود لاعب الطائي، التونسي سعد بقير لاعب أبها، المغربي مراد باتنا لاعب الفتح”.

مساهمات اللاعبين العرب الـ5

ويتواجد حمدالله في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 15 هدفًا ومتفوقًا على البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر الذي أحرز 14 هدفًا.

عبد الرزاق حمد الله

أما حجازي فأشاد البرنامج بقدراته الدفاعية وبدوره القيادي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بينما ساهم سعد بقير مع أبها في إحراز 5 أهداف في دوري روشن بالموسم الحالي.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

ونجح أمير سعيود في تقديم مستوى مميز مع الطائي حتى الآن في الدوري وبعد مرور 21 جولة حيث أحرز 6 أهداف، أما المغربي مراد باتنا فسجل مع الفتح 7 أهداف حتى الآن في بطولة دوري المحترفين.

سعد بقير - أبها والرائد

وسوف تُستأنف مباريات دوري المحترفين السعودي بعد نهاية أجندة مارس، يوم السبت المقبل بمباراة الهلال والخليج التي تُقام في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين.

أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

ترتيب دوري روشن بعد مرور 21 جولة

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11، وأبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة لكل منهما، أما الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17، الخليج في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

مراد باتنا
باتنا – المصدر spl

 

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