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منتقدًا المدرب لكثرة تغييراته في تشكيلة الأزرق

نجم النصر السابق: شخصية رامون دياز ضعيفة في الهلال

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
نجم النصر السابق: شخصية رامون دياز ضعيفة في الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أوضح فؤاد أنور نجم الكرة السعودية ونادي النصر سابقًا، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يملك شخصية ضعيفة في الهلال، ولا يمكنه السيطرة على نجوم الفريق.

وتحدث فؤاد أنور في برنامج ” المنتصف” المذاع على قناة الإخبارية: ” دياز ضعيف الشخصية، لا يسيطر على اللاعبين ولا على نجوم الفريق، على سبيل المثال يُجري الكثير من التغييرات في التشكيلة مثل إخراجه لحمد اليامي ووضعه لناصر الدوسري”.

وأضاف أنور: ” أنت تحتاج إلى محمد كنو، فتُخرجه من الملعب، فعل ذلك الأمر لمدة 5 مباريات، دياز يُحسس الكل بأنه ضعيف الشخصية”.

بديل رامون دياز

وفي سياق آخر، رشحت مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال، المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، لتدريب أزرق الرياض في حال رحل المدرب دياز.

وتنوعت آراء جماهير أزرق الرياض حول هوية المدرب الأفضل لتدريب الفريق بعد دياز، حيث اتفق بعضهم على تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وآخرون طالبوا بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل، لكن فئات عريضة طالبت بالتعاقد مع المدرب لويس إنريكي.

وسبق للمدرب إنريكي صاحب الـ52 عامًا، تدريب نادي برشلونة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 ثم تدريب المنتخب الإسباني على مرتين حيث كانت المرة الأولى من 2018 إلى 2019، والمرة الثانية من 2019 إلى 2022.

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