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في إطار تصفيات أمم أوروبا 2024

نجم برشلونة يدخل التاريخ بعد ثلاثية إسبانيا ضد النرويج

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ صباحاً
نجم برشلونة يدخل التاريخ بعد ثلاثية إسبانيا ضد النرويج
المواطن - فريق التحرير

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حقق أليخاندرو بالدي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، رقمًا مميزًا وذلك بعد أن شارك في مباراة إسبانيا ضد النرويج مساء أمس في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وأصبح بالدي صاحب الـ19 عامًا و 158 يومًا، ثالث لاعب تحت سن الـ20 يُساهم في صناعة هدف للمنتخب الإسباني في مباراة رسمية منذ سبتمبر من عام 2006، بعد اللاعب سيسك فابريجاس ضد إيرلندا الشمالية في عمر الـ19 عامًا و 125 يومًا، وبعد بيدري ضد كوسوفو في عام 2021، حيث كان اللاعب بعمر الـ19 عامًا و 126 يومًا.

ملخص مباراة إسبانيا ضد النرويج

وفي مباراة إسبانيا ضد النرويج، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب داني أولمو.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد النرويج بتفوق المنتخب الإسباني بهدف دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب ” لاروزاليدا” في إسبانيا.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب إسبانيا من محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب خوسيلو في الدقيقة الـ83، ثم بعدها بدقيقتين أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ85.

إسبانيا ضد النرويج

موعد المباراة المقبلة

وسيلعب المنتخب الإسباني بعد غد الثلاثاء لقاء الجولة الثانية في تصفيات يورو 2024، ضد منتخب إسكتلندا بينما يلعب المنتخب النرويجي ضد منتخب جورجيا.

وتُعد مباراة النرويج المباراة الأولى الرسمية للمدرب الإسباني لويس دي لافوينتي المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، الذي تولى المسؤولية خلفًا لمواطنه لويس إنريكي بعد إقصاء منتخب إسبانيا من دور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر على يد منتخب المغرب.

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