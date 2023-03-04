نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية

تضع 4 أندية أوروبية كبرى أعينها على ضم الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا، واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف فريق دورتموند في الدوري الألماني بالموسم الحالي، حيث تفكر أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وجاره مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزي في ضم النجم الإنجليزي.

نجم دورتموند البديل المثالي

ويرغب ريال مدريد في ضم بيلينجهام ليكون بديلًا لكل من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس بسبب كبر سنهما، كذلك يرغب ليفربول في ضم اللاعب الإنجليزي لتعويض تراجع مستوى اللاعب جوردان هندرسون قائد ليفربول.

ويبحث مانشستر يونايتد عن ضم بديل للاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لذلك فكرت إدارة اليونايتد في ضم بيلينجهام.

أما مانشستر سيتي فوجد في بيلينجهام ضالته، ليكون بديل اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان الذي بات قريبًا من مغادرة مان سيتي صيف العام الحالي.

قيمة الصفقة

ولن يمانع بوروسيا دورتموند رحيل بيلينجهام لكن مقابل نيل 100 مليون يورو كقيمة بيع اللاعب، وانضم بيلينجهام لصفوف نادي بوروسيا دورتموند في عام 2020 قادمًا من نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وسجل بيلينجهام مع الفريق الألماني حاليًا هدفين في بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023، كما شارك مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث ودع منتخب إنجلترا البطولة من دور الثمانية.