نجم مانشستر يونايتد مهدد بالغياب 4 مباريات

أصبح اللاعب البرازيلي كاسيميرو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهدد بالإيقاف لمدة 4 مباريات وذلك بعد طرده في مباراة ساوثهامبتون اليوم في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة Mirorr البريطانية إن لوائح الدوري الإنجليزي تنص على إيقاف كاسيميرو 4 مباريات بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة لثاني مرة في الموسم الحالي، حيث من المتوقع غياب كاسيميرو عن مباريات ” نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وإيفرتون ونوتنجهام فورست، حيث سيعود للمشاركة يوم 22 أبريل المقبل ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وكانت أول بطاقة حمراء مباشرة ينالها كاسيميرو كانت في مباراة مان يونايتد وكريستال بالاس في فبراير الماضي.

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

وفي مباراة ساوثهامبتون، انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ثم بدأ الشوط الثاني وكثف نادي مانشستر يونايتد من هجماته لإحراز الهدف الأول حيث سدد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز كرة في العارضة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي لقاء مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 50 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد ساوثهامبتون 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.