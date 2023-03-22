نجوم النصر تهنئ الجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان

حرص نجوم الفريق الكروي الأول بنادي النصر على تهنئة الجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لأصفر الرياض عبر “تويتر” مقطع فيديو للمدرب الفرنسي رودي جارسيا ولاعبي أصفر الرياض وهم يهنئون الجماهير بحلول شهر رمضان.

موعد أول مباراة لـ النصر برمضان

وسيخوض أصفر الرياض، أول مباراة له في شهر رمضان المبارك أمام نادي العدالة يوم 4 إبريل المقبل.

ويتواجد أصفر الرياض حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد المتصدر.