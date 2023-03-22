نجوم النصر تهنئ الجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
حرص نجوم الفريق الكروي الأول بنادي النصر على تهنئة الجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
A message from @AlNassrFC’s stars to all Muslims 🤩💛#RamadanMubarak 🌙 pic.twitter.com/DsFT2WvxvZ
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 22, 2023
ونشر الحساب الرسمي لأصفر الرياض عبر “تويتر” مقطع فيديو للمدرب الفرنسي رودي جارسيا ولاعبي أصفر الرياض وهم يهنئون الجماهير بحلول شهر رمضان.
وسيخوض أصفر الرياض، أول مباراة له في شهر رمضان المبارك أمام نادي العدالة يوم 4 إبريل المقبل.
ويتواجد أصفر الرياض حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد المتصدر.